Lucknow News: डॉक्टरों ने 26 सेमी लंबा पित्ताशय निकालकर बचाई मरीज की जान

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बछरावां (रायबरेली) निवासी मरीज (32) एक महीने से पेट दर्द, उल्टी और मितली से परेशान था। नौ सितंबर को वह सिविल अस्पताल की सर्जरी ओपीडी में आया। जांच में पित्ताशय में पथरी, सूजन और मवाद निकला। उसी दिन उसे भर्ती कर लिया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान स्थिति सामान्य से कहीं ज्यादा जटिल थी। पित्ताशय अपने बड़े आकार के कारण लिवर के पीछे और बड़ी आंत से चिपका था। ऐसे में कॉमन बाइल डक्ट और खून की नलियों को नुकसान का खतरा था। टीम ने जेंटल डिसेक्शन तकनीक से सावधानीपूर्वक उसे अलग कर निकाला।डॉ. मिश्रा के अनुसार, मेडिकल लिटरेचर में 30 सेमी तक के पित्ताशय के केस दर्ज हैं, लेकिन 26 सेमी और 450 ग्राम का केस भी बेहद दुर्लभ है। सर्जरी के बाद मरीज अब स्वस्थ है और निगरानी में है। इस सफल सर्जरी में डॉ. विनोद कुमार वर्मा, डॉ. सचिन कुमार, एनेस्थीसिया से डॉ. डीके गुप्ता और ओटी असिस्टेंट डॉ. सुदेश कुमार शामिल रहे। निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने पूरी टीम को बधाई दी है।डॉ. आनंद मिश्रा ने लोगों से अपील की कि लगातार पेट दर्द, अपच या पीलिया को नजरअंदाज न करें, समय पर डॉक्टर को दिखाएं।