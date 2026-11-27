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रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मांगों को लेकर प्रबंधन से कई बार बातचीत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मजबूरन डॉक्टरों को हड़ताल का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने प्रबंधन से जल्द मांगें पूरी करने की अपील की है, ताकि चिकित्सा सेवाएं सामान्य हो सकें। साथ ही हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही असुविधा पर खेद जताया है।विवेकानंद पॉलीक्लीनिक के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद का कहना है कि डीएनबी प्रशिक्षु डॉक्टरों की मासिक मानदेय 56 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये करने की मांग अनुचित है। संस्थान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नियमानुसार मानदेय दे रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। सभी प्रशिक्षु 27 नवंबर से ड्यूटी पर लौटें।