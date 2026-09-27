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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Devotees thronged the Majlis in Rustam Nagar.

Lucknow News: रुस्तम नगर में मजलिस में उमड़े अकीदतमंद

Sun, 27 Sep 2026 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:50 AM IST
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Devotees thronged the Majlis in Rustam Nagar.
रुस्तम नगर में मजलिस में उमड़े अकीदतमंद
लखनऊ। रुस्तम नगर स्थित दरगाह हजरत अब्बास में शनिवार को उलमा मिर्जा मोहम्मद अलीम के ताबूत की मजलिस हुई। मजलिस को जानशीन-ए-खतीब-ए-अकबर मौलाना मिर्जा एजाज अतहर ने खिताब किया। मजलिस में बड़ी संख्या में मोमिनीन, छात्र, शहर के गणमान्य लोग और उलमा शामिल हुए। मजलिस के शुरू और खत्म होने पर मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास और मौलाना रजा अब्बास ने खिताब किया। समापन मुल्क में अमन-चैन, आपसी भाईचारे और तरक्की की दुआ से हुआ।
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