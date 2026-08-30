Lucknow News: पेट्रोल पंपों पर मारपीट के विरोध में डीलर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:09 AM IST
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लखनऊ। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट और बिना भुगतान किए भागने की घटनाओं से नाराज लखनऊ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शनिवार को पुलिस आयुक्त तरुण गाबा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने अमौसी, आईआईएम रोड और हरदोई रोड पर हुई मारपीट की घटनाओं का उल्लेख किया। प्राथमिकी दर्ज कराने में भी परेशानी बताई। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ग्राहक बिना भुगतान किए भाग जाते हैं या बोतल में पेट्रोल न देने पर कर्मचारियों से मारपीट करते हैं। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल है। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि प्रभावी कार्रवाई न होने पर वे हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे।
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उन्होंने अमौसी, आईआईएम रोड और हरदोई रोड पर हुई मारपीट की घटनाओं का उल्लेख किया। प्राथमिकी दर्ज कराने में भी परेशानी बताई। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ग्राहक बिना भुगतान किए भाग जाते हैं या बोतल में पेट्रोल न देने पर कर्मचारियों से मारपीट करते हैं। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल है। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि प्रभावी कार्रवाई न होने पर वे हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे।
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