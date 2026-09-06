विद्यालय बंद होने से गरीब बच्चों के लिए समस्या : अखिलेश

लखनऊ। शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विद्यालयों के बंद होने से विशेष रूप से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन सांसद डॉ. एसपी सिंह, एमडी सुशील कुमार, मुख्य प्रशासिका कांति सिंह (पूर्व एमएलसी), जनरल मैनेजर्स हर्षित सिंह और शिखर पाल सिंह, डायरेक्टर्स नेहा सिंह, गरिमा सिंह एवं निकिता सिंह सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे।
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे