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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   School closures pose a problem for poor children: Akhilesh

विद्यालय बंद होने से गरीब बच्चों के लिए समस्या : अखिलेश

Sun, 06 Sep 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:29 AM IST
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School closures pose a problem for poor children: Akhilesh
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे
लखनऊ। शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विद्यालयों के बंद होने से विशेष रूप से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन सांसद डॉ. एसपी सिंह, एमडी सुशील कुमार, मुख्य प्रशासिका कांति सिंह (पूर्व एमएलसी), जनरल मैनेजर्स हर्षित सिंह और शिखर पाल सिंह, डायरेक्टर्स नेहा सिंह, गरिमा सिंह एवं निकिता सिंह सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे।

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज की ओर से गोमती नगर शाखा स्थित श्री रामलाल मेमोरियल ऑडिटोरियम मे

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