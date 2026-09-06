Lucknow News: अवध कॉलेज के शिक्षकों का हुआ सम्मान

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लखनऊ। अवध कॉलेजिएट की सभी शाखाओं की ओर से पांच सितंबर को दरोगा खेड़ाशाखा के प्रेक्षा गृह में शिक्षक दिवस समारोह हुआ। शिक्षकों के समर्पण और विद्यालय के विकास में उनके योगदान को सम्मानित किया गया। उन्हें लाखों रुपये के नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र दिए गए। इस मौके पर शिक्षकों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संस्थापक प्रबंधक सर्वजीत सिंह ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। प्रबंध निदेशिका जतिंदर वालिया ने उनके समर्पण की सराहना की। निर्देशिका डॉ. ब्रह्मजोत कौर ने शिक्षा में उत्कृष्टता का संदेश दिया।