फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Constable accused of sexual exploitation and fraud

Lucknow News: सिपाही पर यौन शोषण व धोखाधड़ी का आरोप

Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Constable accused of sexual exploitation and fraud
लखनऊ। बख्शी का तालाब थाने में तैनात सिपाही पर एक महिला ने यौन शोषण और 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि गर्भवती होने पर सिपाही ने शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों सहमति संबंध में रह रहे हैं। महिला ने फिलहाल कानूनी कार्रवाई से इन्कार करते हुए समझौते की बात कही है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, दोनों की फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी। दोनों बिजनौर के रहने वाले हैं। महिला की दो शादियां हो चुकी हैं। पहले पति से तलाक हो चुका है, जबकि दूसरे से तलाक की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने लिखापढ़ी के बाद सहमति संबंध में रहना शुरू किया और करीब 30 लाख रुपये में मकान बनवाया।
विज्ञापन


महिला ने 15 सितंबर को तहरीर दी थी लेकिन बाद में समझौता हो गया। बुधवार को विवाद के बाद उसने सोशल मीडिया पर फिर आरोप लगाए। डीसीपी नॉर्थ ने एसीपी बीकेटी को जांच के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed