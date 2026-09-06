Lucknow News: कहीं फर्जी बैनामा तो कहीं लगे मीटर में तीन महीने से कनेक्शन नहीं देने की शिकायत

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मलिहाबाद में किसान अजेंद्र ने बताया कि लोन माफ होने के बावजूद पंजाब एंड सिंध बैंक ने बकाया और अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। वहीं, तहसीन की विधवा पेंशन एक वर्ष से बंद है। बख्शी का तालाब में लेसा की वर्टिकल व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान हैं। श्रद्धा सिंह का निर्माण कनेक्शन घरेलू नहीं हुआ, जिससे उन्हें अधिक बिल आ रहा है। रामआसरे के आवास पर तीन माह से मीटर लगा है, पर लाइन नहीं खींची गई। बिजली कर्मी केबल खुद लगाने को कह रहे हैं। एडीएम वित्त राकेश सिंह ने एसडीओ जीशान अली से निस्तारण रिपोर्ट मांगी है। सरोजनीनगर के बंथरा थानाक्षेत्र के ओम नारायण ने पिता की मृत्यु के बाद कुछ लोगों द्वारा मृतक के नाम से अज्ञात व्यक्ति को खड़ाकर जमीन का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।तहसील सदर में 53 शिकायतों में चार, मलिहाबाद में 107 में आठ, बीकेटी में 174 में 45, मोहनलालगंज में 231 में 36 और सरोजनीनगर में 107 शिकायतों में से आठ का निस्तारण किया गया। प्राप्त शिकायतों में राजस्व से संबंधित 346 मामले सबसे अधिक थे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित 91, विकास के 65, अन्य 137, समाज कल्याण के 13, राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त सात, शिक्षा के पांच, नगर निगम के पांच और स्वास्थ्य से संबंधित तीन प्रार्थना पत्र आए।