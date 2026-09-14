Lucknow News: तीज महोत्सव में बिखरे लोक संस्कृति के रंग

मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक गायिका डॉ. मालविका हरिओम, संजू सिंह, लोक नृत्य कलाकार पूजा दिगंबर और नीलम ओझा विशिष्ट अतिथि रहीं। एसबीआई व बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित समारोह में महिला शिक्षिकाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। डॉ. मौर्य ने कहा कि तीज भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।