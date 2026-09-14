Lucknow News: तीज महोत्सव में बिखरे लोक संस्कृति के रंग
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। गोमतीनगर स्थित निजी होटल में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की ओर से हरितालिका तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष डॉ. सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में हुआ।
मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक गायिका डॉ. मालविका हरिओम, संजू सिंह, लोक नृत्य कलाकार पूजा दिगंबर और नीलम ओझा विशिष्ट अतिथि रहीं। एसबीआई व बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित समारोह में महिला शिक्षिकाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। डॉ. मौर्य ने कहा कि तीज भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।
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मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक गायिका डॉ. मालविका हरिओम, संजू सिंह, लोक नृत्य कलाकार पूजा दिगंबर और नीलम ओझा विशिष्ट अतिथि रहीं। एसबीआई व बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित समारोह में महिला शिक्षिकाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। डॉ. मौर्य ने कहा कि तीज भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।
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