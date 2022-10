Chhath Puja: गोमती नदी के घाट पर पहुंचे सीएम योगी, बोले- एकजुटता और स्वच्छता का संदेश देता है छठ पर्व

छठ पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम को खुद गोमती नदी के घाट पर पहुंचे और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पर्व एकजुटता और स्वच्छता का संदेश देता है।

Visuals of Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath attending #ChhathPooja celebrations at Gomti Ghat in Lucknow pic.twitter.com/sQunv7QMK2