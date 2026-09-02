Lucknow News: मुसीबत की बारिश से शहर फिर लबालब
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:10 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में मंगलवार सुबह से रुक-रुककर देर रात तक हुई बारिश अपने साथ मुसीबत भी लाई। खास तौर पर दोपहर में दो घंटे की जोरदार बारिश से शहर एक बार फिर लबालब हो गया। सड़कों और गलियों में तीन फीट तक पानी भर गया। गोमतीनगर, अलीगंज और जानकीपुरम समेत कई इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़े नजर आए। घरों में पानी घुसने से लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया।
बारिश के दौरान आईटी चौराहे के पास पेड़ गिर गया। इसके साथ ही अयोध्या रोड पर कमता चौकी और शहीद स्मारक के पास सड़कें धंस गईं। नाले चोक होने से नगर निगम मुख्यालय के अंदर पानी भर गया।
गाजीपुर थाने और भूतनाथ चौकी में भी बारिश का पानी घुस गया।
दोपहर में करीब तीन बजे शुरू हुई तेज बारिश शाम पांच बजे तक हुई। इससे अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने, इंदिरानगर, बदालीखेड़ा, फैजुल्लागंज, आशियाना कॉलोनी, एलडीए कॉलोनी सहित कई इलाकों में सड़कें लबालब रहीं। नाले और सीवर चोक रहने से समस्या बढ़ गई। अलीगंज सेक्टर-के में मुख्य सड़क पर दो फीट तक पानी भर गया। सड़क से लगी पीएंडटी कॉलोनी में भी चार घंटे तक पानी भरा रहा। रामराम बैंक चौराहा वाली रोड और आसपास की कॉलोनी में भी समस्या दिखी।
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गोमतीनगर में ताज अंडरपास में करीब तीन फीट तक पानी भर गया। नगर निगम ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए थे पर राहत नहीं मिली। सआदतगंज के अमराई खेड़ा, इंदिरानगर-ए ब्लॉक में भी जल निकासी ठीक न होने से घरों के अंदर तक पानी भर गया। इससे लोग दिनभर परेशान रहे।
इन इलाकों में भी हुआ जलभराव
अलीगंज में डंडहिया बाजार, पुरनिया चौराहे के पास, गोमतीनगर विभूतिखंड में हयात होटल के पास, विश्वास खंड, विजय खंड, इंदिरानगर सेक्टर 17 व 16, कपूरथला चौराहा, अलीगंज सेक्टर-ई, आंचलिक विज्ञान केंद्र के सामने, जानकीपुरम सेक्टर एच व एफ, खदरा, परिवर्तन चौक के पास, महानगर सेक्टर सी, मीराबाई मार्ग, सिकंदर बाग, रिबेरा कॉलोनी बालू अड्डा, गनेशगंज, महात्मा गांधी मार्ग पर परिवहन मुख्यालय के सामने, लालबाग, भूतनाथ बाजार, इंदिरानगर डी ब्लॉक। इंदिरानगर के ए ब्लॉक में एचआईजी कॉलोनी में भी करीब दो फीट तक पानी भर गया। आरडब्ल्यूए के महासचिव सुनील त्यागी ने बताया कि हर साल बारिश में यही स्थिति हो जाती है। नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
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खोले गए गोमती बैराज के चारों गेट
शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने गोमती बैराज के चारों गेट खोल दिए। जानकारों ने बताया कि पहले तीन गेट खुले थे। सोमवार शाम एक गेट और खुलवाया गया। इससे बाढ़ पंपिंग स्टेशनों से गोमती में डाले जा रहे पानी की निकासी में राहत रही।
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बारिश के दौरान आईटी चौराहे के पास पेड़ गिर गया। इसके साथ ही अयोध्या रोड पर कमता चौकी और शहीद स्मारक के पास सड़कें धंस गईं। नाले चोक होने से नगर निगम मुख्यालय के अंदर पानी भर गया।
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गाजीपुर थाने और भूतनाथ चौकी में भी बारिश का पानी घुस गया।
दोपहर में करीब तीन बजे शुरू हुई तेज बारिश शाम पांच बजे तक हुई। इससे अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने, इंदिरानगर, बदालीखेड़ा, फैजुल्लागंज, आशियाना कॉलोनी, एलडीए कॉलोनी सहित कई इलाकों में सड़कें लबालब रहीं। नाले और सीवर चोक रहने से समस्या बढ़ गई। अलीगंज सेक्टर-के में मुख्य सड़क पर दो फीट तक पानी भर गया। सड़क से लगी पीएंडटी कॉलोनी में भी चार घंटे तक पानी भरा रहा। रामराम बैंक चौराहा वाली रोड और आसपास की कॉलोनी में भी समस्या दिखी।
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गोमतीनगर में ताज अंडरपास में करीब तीन फीट तक पानी भर गया। नगर निगम ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए थे पर राहत नहीं मिली। सआदतगंज के अमराई खेड़ा, इंदिरानगर-ए ब्लॉक में भी जल निकासी ठीक न होने से घरों के अंदर तक पानी भर गया। इससे लोग दिनभर परेशान रहे।
इन इलाकों में भी हुआ जलभराव
अलीगंज में डंडहिया बाजार, पुरनिया चौराहे के पास, गोमतीनगर विभूतिखंड में हयात होटल के पास, विश्वास खंड, विजय खंड, इंदिरानगर सेक्टर 17 व 16, कपूरथला चौराहा, अलीगंज सेक्टर-ई, आंचलिक विज्ञान केंद्र के सामने, जानकीपुरम सेक्टर एच व एफ, खदरा, परिवर्तन चौक के पास, महानगर सेक्टर सी, मीराबाई मार्ग, सिकंदर बाग, रिबेरा कॉलोनी बालू अड्डा, गनेशगंज, महात्मा गांधी मार्ग पर परिवहन मुख्यालय के सामने, लालबाग, भूतनाथ बाजार, इंदिरानगर डी ब्लॉक। इंदिरानगर के ए ब्लॉक में एचआईजी कॉलोनी में भी करीब दो फीट तक पानी भर गया। आरडब्ल्यूए के महासचिव सुनील त्यागी ने बताया कि हर साल बारिश में यही स्थिति हो जाती है। नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
खोले गए गोमती बैराज के चारों गेट
शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने गोमती बैराज के चारों गेट खोल दिए। जानकारों ने बताया कि पहले तीन गेट खुले थे। सोमवार शाम एक गेट और खुलवाया गया। इससे बाढ़ पंपिंग स्टेशनों से गोमती में डाले जा रहे पानी की निकासी में राहत रही।