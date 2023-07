Ayodhya: रामजन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने वंदे भारत ट्रेन की तारीफ की, कहा- अयोध्या आने वालों को मिलेगी सुविधा

श्रीरामजन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत ट्रेन है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि हवाई जहाज में होती हैं। यह गोरखपुर से लखनऊ तक चलेगी और अयोध्या में भी रुकेगी। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। लोगों को अयोध्या पहुंचने में आसानी होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है।

