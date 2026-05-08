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Lucknow News: एलएसजी जीती, कोहली फैंस का टूटा दिल

Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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LSG wins, Kohli fans heartbroken
इकाना स्टेडियम में आरसीबी और एलएसजी का मैच देखने आए दर्शक।
मनीषा गोस्वामी
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लखनऊ। जब बात किंग कोहली और आरसीबी की बात हो तो हर मैदान उनका घर बन जाता है। बृहस्पतिवार को कुछ ऐसा ही नजारा दिखा इकाना स्टेडियम में। लोगों को बेसब्री से विराट की बल्लेबाजी का इंतजार था। हालांकि इस बार लोगों को मायूसी हाथ लगी और विराट कोहली प्रिंस यादव की शानदार गेंद पर शून्य के स्कोर पर बोल्ड हो गए। कोहली का विकेट गिरते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। 

इससे पहले कोहली के फैंस के विराट सैलाब को देखते हुए लग रहा था कि मानो मुकाबला चिन्नास्वामी में हो रहा हो। इकाना मिनी बंगलूरू लग रहा था। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले ही क्रिकेट प्रेमियों का ऐसा जुनून उमड़ा कि दोपहर तीन बजे तक स्टेडियम के आसपास के पांच सौ मीटर तक सड़क लाल और सुनहरे रंगों के सैलाब में डूबी गई थी।
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बारिश ने खूब खेली आंख मिचौली

लखनऊ। लखनऊ और बंगलूरू के बीच खेला गया मुकाबले में बारिश ने खूब आंख मिचोली खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की पारी के दौरान बारिश के चलते मुकाबला तीन बार प्रभावित हुआ। पहली बार पारी के दूसरे ओवर में दस मिनट का व्यवधान हुआ, जबकि दूसरी बार पारी के नौवें ओवर में 38 मिनट तक खेल रुका रहा। पारी के 14 ओवर के खत्म होते ही बारिश एक बार फिर शुरू हुई। मैच शुरू होने में 37 मिनट और लगे। मुकाबले में कुल एक घंटे और 25 मिनट का खेल बारिश के चलते प्रभावित हुआ। इस कारण मैच में दो ओवर घटाकर मुकाबला 19-19 ओवर का कर दिया गया।
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नहीं चला कोहली का बल्ला

लखनऊ। मुकाबले के सबसे बड़ा आकर्षण विराट को देखने के लिए इकाना स्टेडियम प्रशंसकों से पटा हुआ था, लेकिन वे अपना खाता भी नहीं खोल सके। पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए प्रिंस यादव की खूबसूरत इनस्विंग पर किंग कोहली बोल्ड हो गए। उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। उनके आउट होने के बाद प्रशंसकों का लखनऊ प्रेम जाग उठा और सभी अपनी घरेलू टीम को सपोर्ट करने लगे।

हमें पता था कि इस लक्ष्य को कैसे चेज करना है। लड़कों ने अच्छा खेल दिखाया। हम जीत से केवल एक या दो हिट दूर थे। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी। मैच के तुरंत बाद हार का विश्लेषण करना कठिन है। हमारे पास चार मैच और हैं और हम एक समय में एक ही मैच को ले रहे हैं। मपावरप्ले के बाद मैं थोड़ा संशय में था कि मार्श के सामने किस गेंदबाज को लगाऊं। हमारे बल्लेबाजों ने काफी अच्छा खेल दिखाया।


रजत पाटीदार (कप्तान, आरसीबी)

यह हमारे लिए काफी अच्छा मुकाबला था। पूरी टीम के लिए यह जीत काफी मायने रखती है।हमारी किस्मत कई बार उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन यहां जीत हासिल करके काफी खुशी हो रही है। दिग्वेश राठी और शाहबाज में से किसे आखिरी ओवर दिया जाए, यह एक मुश्किल फैसला था। ऐसे में आपको अपने गेंदबाज पर भरोसा करना होता है। रोमारियो शेफर्ड के लिए दिग्वेश राठी सही गेंदबाज थे। मार्श की पारी अविश्वसनीय थी। -ऋषभ पंत (कप्तान, लखनऊ सुपरजायंट्स)

इकाना स्टेडियम में आरसीबी और एलएसजी का मैच देखने आए दर्शक।

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