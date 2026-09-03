Lucknow News: बैंडवालों की बदलती दुनिया को कैनवास पर उकेरा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। शादियों, जुलूसों और त्योहारों की रौनक बढ़ाने वाले पारंपरिक बैंड संगीतकारों की बदलती दुनिया अब चित्रों में नजर आएगी। कोलकाता के कलाकार सौरव शी की एकल चित्र प्रदर्शनी इंडियन बैंडवाला का आयोजन मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित कोकोरो आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का क्यूरेशन वंदना सहगल ने किया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार की शाम जिलाधिकारी विशाख जी ने किया। प्रदर्शनी तीन सितंबर से एक अक्तूबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी।
प्रदर्शनी में दिखा बदलते दौर का सफर
सौरव शी ने अपने चित्रों में उन बैंडवालों को केंद्र में रखा है, जो लंबे समय से भारतीय उत्सवों का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बैंडवालों की वर्दी, वाद्ययंत्र, हावभाव और उनकी मौजूदगी को चित्रों के माध्यम से उकेरा है। क्यूरेटर वंदना सहगल ने कहा कि ये चित्र केवल उत्सव के संगीतकारों को नहीं, बल्कि तेजी से बदलती एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को भी सामने लाते हैं।
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प्रदर्शनी में दिखा बदलते दौर का सफर
सौरव शी ने अपने चित्रों में उन बैंडवालों को केंद्र में रखा है, जो लंबे समय से भारतीय उत्सवों का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बैंडवालों की वर्दी, वाद्ययंत्र, हावभाव और उनकी मौजूदगी को चित्रों के माध्यम से उकेरा है। क्यूरेटर वंदना सहगल ने कहा कि ये चित्र केवल उत्सव के संगीतकारों को नहीं, बल्कि तेजी से बदलती एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को भी सामने लाते हैं।
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