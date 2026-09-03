Lucknow News: कारोबारी की पत्नी ने फंदा लगाकर जान दी

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इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, शिखा के पति डिलीवरी कंपनी संचालक अंकित ने बताया कि घटना के समय वह दूसरे कमरे में मां से बात कर रहे थे। जब वे शिखा के कमरे में पहुंचे तो वह फंदे से लटकी मिलीं। परिजनों ने फंदा काटकर उन्हें रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने वहां शिखा को मृत घोषित कर दिया।पति और परिजनों के अनुसार, शिखा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनकी एक तीन साल की बेटी भी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।