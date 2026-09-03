Lucknow News: कारोबारी की पत्नी ने फंदा लगाकर जान दी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 03 Sep 2026 02:10 AM IST
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गुडंबा। कल्याणपुर खत्री निवासी कारोबारी अंकित श्रीवास्तव की पत्नी शिखा (28) ने मंगलवार देर रात पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।
इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, शिखा के पति डिलीवरी कंपनी संचालक अंकित ने बताया कि घटना के समय वह दूसरे कमरे में मां से बात कर रहे थे। जब वे शिखा के कमरे में पहुंचे तो वह फंदे से लटकी मिलीं। परिजनों ने फंदा काटकर उन्हें रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने वहां शिखा को मृत घोषित कर दिया।
पति और परिजनों के अनुसार, शिखा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनकी एक तीन साल की बेटी भी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।
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इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, शिखा के पति डिलीवरी कंपनी संचालक अंकित ने बताया कि घटना के समय वह दूसरे कमरे में मां से बात कर रहे थे। जब वे शिखा के कमरे में पहुंचे तो वह फंदे से लटकी मिलीं। परिजनों ने फंदा काटकर उन्हें रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने वहां शिखा को मृत घोषित कर दिया।
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पति और परिजनों के अनुसार, शिखा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनकी एक तीन साल की बेटी भी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।
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