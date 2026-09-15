Lucknow News: लखनऊ से कानपुर का बस किराया 22 रुपये बढ़ा

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पहले लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से कानपुर के झकरकटी बस अड्डे तक बसें जाजमऊ पुल के रास्ते आती थीं। इस मार्ग से दोनों बस अड्डों के बीच की दूरी करीब 84 किलोमीटर थी। यात्रियों को 123 रुपये किराया देना पड़ता था। अब जाजमऊ पुल की मरम्मत के चलते लागू डायवर्जन के तहत बसें अब आजाद मार्ग से सरैया क्रासिंग, ट्रांसगंगा सिटी, गंगा बैराज और गुरुदेव पैलेस होते हुए जीटी रोड से झकरकटी बस अड्डे पहुंच रही हैं। इस वैकल्पिक मार्ग से दूरी बढ़कर करीब 99 किलोमीटर हो गई है।इस बदलाव का सीधा असर लखनऊ से कानपुर आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले लोगों को अब अधिक किराया देना होगा। रोडवेज झकरकटी बस अड्डे के एआरएम पंकज तिवारी ने बताया कि 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने के कारण किराये में 22 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।लखनऊ डिपो सर्वे के बाद बढ़ाएगा किरायालखनऊ। लखनऊ डिपो भी लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बस किराये में वृद्धि पर विचार कर रहा है। यह बढ़ोतरी अतिरिक्त दूरी तय करने के कारण होगी। रोडवेज प्रशासन जल्द ही इस संबंध में एक सर्वे कराएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि जाजमऊ के पुराने गंगा पुल पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इस कारण 13 दिसंबर तक भारी वाहनों और रोडवेज बसों का आवागमन प्रतिबंधित है। लखनऊ से कानपुर जाने वाली बसें अब उन्नाव के गदनखेड़ा चौराहे से रायबरेली रोड होकर जाएंगी। इससे लखनऊ-कानपुर की दूरी 90 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर हो जाएगी। यात्रियों को करीब 60 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। दूरी बढ़ने से बस के किराये में लगभग 80 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। सर्वे के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।