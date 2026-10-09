Build 2026 Lucknow: मयंक अग्रवाल बोले- गोरखपुर से लगाव था, इसलिए शहर को बदलने की इच्छा हुई
लखनऊ में बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में गैलेंट के सीईओ मयंक अग्रवाल ने कहा कि गोरखपुर से लगाव के कारण वह शहर में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इससे गोरखपुर में रहकर मिर्जापुर और सोनभद्र में परियोजनाएं शुरू करना संभव हुआ है।
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अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव Build 2026 में उत्तर प्रदेश के विकास और औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा जारी है। स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा, औद्योगिक निवेश, रियल एस्टेट, एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ अपने विचार रख रहे हैं। इसी क्रम में गैलेंट के सीईओ मयंक अग्रवाल ने गोरखपुर से अपने जुड़ाव और प्रदेश में बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को साझा किया।
मयंक अग्रवाल ने कहा कि उनका परिवार गोरखपुर का रहने वाला है और इसी वजह से उनका शहर से भावनात्मक लगाव रहा है। उनके मन में गोरखपुर को बदलने और वहां विकास की नई संभावनाएं तैयार करने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ उन्होंने यह प्रोडक्ट लगाया।
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरे जिलों तक पहुंच
मयंक अग्रवाल ने कहा कि आज गोरखपुर में रहकर मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में भी प्रोजेक्ट हासिल कर पाना संभव हो रहा है। इसका श्रेय उन्होंने प्रदेश में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण कारोबार का दायरा बढ़ाने और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच बनाने में मदद मिली है।
उनके मुताबिक, सरकार अब तेजी से काम कर रही है और प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। कॉन्क्लेव में चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, निवेश की संभावनाओं और विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने जैसे मुद्दे हैं।