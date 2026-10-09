Build 2026 Lucknow: मयंक अग्रवाल बोले- गोरखपुर से लगाव था, इसलिए शहर को बदलने की इच्छा हुई

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरे जिलों तक पहुंच

मयंक अग्रवाल ने कहा कि आज गोरखपुर में रहकर मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में भी प्रोजेक्ट हासिल कर पाना संभव हो रहा है। इसका श्रेय उन्होंने प्रदेश में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण कारोबार का दायरा बढ़ाने और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच बनाने में मदद मिली है।



उनके मुताबिक, सरकार अब तेजी से काम कर रही है और प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। कॉन्क्लेव में चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, निवेश की संभावनाओं और विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने जैसे मुद्दे हैं।