Lucknow News: नन्हे कदमों से अवध में उतरा ब्रज, नटखट राधा-कान्हा ने मोहा

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यह मनमोहक नजारा बृहस्पतिवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित अमर उजाला के घर घर राधा-कान्हा उत्सव में दिखा। अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में हुए आयोजन में बच्चों की मासूम अदाओं ने हर किसी का मन मोह लिया। मंच पर जब एक-एक कर राधा और कृष्ण के बालरूप उतरे तो दर्शक तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। नन्ही राधाओं के नृत्य और कथक के माध्यम से राधा-कृष्ण प्रेम के चित्रण ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में शहर के अलग-अलग इलाकों से माता-पिता बच्चों को लेकर पहुंचे थे। तीनों श्रेणियों में प्रतिभागियों का चयन किया गया और सभी को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। संचालन मनीष पंडित ने किया।प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाने वाली1- फैशन डिजाइनर निधि गुप्ता2- फैशन इंफ्लूएंसर रिबेका कथूरियाउप्र मेट्रो के जन संपर्क अधिकारी पंचानन मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इनके साथ निर्णायक मंडल के सदस्यों ने बच्चों को पुरस्कृत किया।कृष्ण बनकर इन्होंने जीता दिल (तीन से सात वर्ष की श्रेणी)1- विख्यात2- अर्णव3- आरव4- राजशेखर5- आद्रिकनन्हे कान्हा ने मारी बाजी (शून्य से तीन वर्ष की श्रेणी)1- ध्रुव2- अर्जिता3- अदित्रीसांत्वना पुरस्कार 1- धैर्य 2- रिदमराधा बनी बच्चियों ने मोहा मन (तीन से सात वर्ष की श्रेणी)1- गार्गी2- मेहर3- वाणी4- रंजीत काैर5- जितिशानन्ही राधाओं ने मारी बाजी (शून्य से तीन वर्ष की श्रेणी)1- सिया2- शिवन्या3- मिशिकासांत्वना पुरस्कार 1-लाॅरेन 2- माधवीराधा-कृष्ण बनी सर्वश्रेष्ठ जोड़ियां (तीन से सात वर्ष की श्रेणी)1- विख्यात-गार्गी2- मेहर- आरव3- अर्णव- काशवीसांत्वना पुरस्कार-1- हरमीत- रंजीत2- जितिशा- जयदेवराधा-कृष्ण बनी सर्वश्रेष्ठ जोड़ियां (शून्य से तीन वर्ष की श्रेणी)1- शिवन्या और अर्जिता2- धैर्य और वाणी3- अन्वी- आयुसांत्वना पुरस्कार1- मिशिका- आरू2 - काशवी- मानवी