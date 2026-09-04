Lucknow News: तालाब में डूबे युवक का शव मिला

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लखनऊ। काकोरी के रेवरी गांव में बुधवार को तालाब में डूबे किसान बबलू यादव (35) का शव बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे तालाब में उतराता मिला। इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक बुधवार को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में तलाश शुरू की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे बबलू का शव तालाब में उतराता मिला। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। परिवार में पिता प्यारे लाल, मां चंद्रकला और भाई सुरेंद्र, वीरेंद्र कुमार व रजनीश यादव हैं।