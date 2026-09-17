Lucknow News: चार माह की गर्भवती का शव फंदे से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
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निगोहां। रतनापुर गांव में बुधवार दोपहर चार माह की गर्भवती संध्या (19) का शव घर में पंखे के हुक से साड़ी के सहारे फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है।
रायबरेली के हरचंदपुर कोडरा निवासी संध्या की शादी इसी साल मई में रतनापुर निवासी श्रमिक करन से हुई थी। बुधवार दोपहर ससुरालवालों ने उसका शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मायके वालों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने पर उन्होंने संध्या की मौत पर संदेह जताया।
थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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रायबरेली के हरचंदपुर कोडरा निवासी संध्या की शादी इसी साल मई में रतनापुर निवासी श्रमिक करन से हुई थी। बुधवार दोपहर ससुरालवालों ने उसका शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मायके वालों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने पर उन्होंने संध्या की मौत पर संदेह जताया।
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थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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