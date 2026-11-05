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Lucknow News: भाजपा पार्षद पर युवक की पिटाई का आरोप, वीडियो वायरल

Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
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BJP councillor accused of beating a youth; video goes viral
लखनऊ। फैजुल्लागंज में भाजपा पार्षद रामू दास कनौजिया पर स्कूटी सवार युवक की पिटाई का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पार्षद और उनका साथी युवक को घेरकर पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के समय युवक की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी।
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वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद का पुराना विवाद भी चर्चा में आ गया है। कुछ साल पहले उन पर गनर पाने के लिए अपने घर पर सुतली बम से हमला कराने का आरोप लगा था।
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इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की जानकारी मिली है। पीड़ित की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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