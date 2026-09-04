Lucknow News: बेहता नाला उफनाया, तहसीलदार ने किया निरीक्षण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:39 AM IST
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मलिहाबाद। रहीमाबाद के झाऊ बेरिया गांव का बेहता नाला गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया के ऊपर से उफनाकर बहने लगा है। ऐसे में तहसीलदार कुमकुम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को मौके का निरीक्षण किया। दरअसल, दो साल पहले इसी गांव के रामखेलावन का 11 वर्षीय बेटा करन नाले के बहाव में बहने से डूबकर मौत हो गई थी।
ग्राम प्रधान सुरसती ने बताया कि पुलिया के दोनों ओर बाउंड्री नहीं है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने से स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों में डर की स्थित रहती है। इस संबंध में तहसीलदार ने मौके पर ग्रामीणों और बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अकेले पुलिया पार न करने दें। साथ ही, ग्राम प्रधान को दोनों ओर रस्सी बांधने का निर्देश दिया।
हादसे के बाद सिर्फ आश्वासन
वर्ष 2024 में करन के डूबने के बाद तत्कालीन एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पुलिया ठीक कराने का आश्वासन दिया था। कई बार ग्रामीणों ने पुलिया बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है।
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ग्राम प्रधान सुरसती ने बताया कि पुलिया के दोनों ओर बाउंड्री नहीं है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने से स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों में डर की स्थित रहती है। इस संबंध में तहसीलदार ने मौके पर ग्रामीणों और बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अकेले पुलिया पार न करने दें। साथ ही, ग्राम प्रधान को दोनों ओर रस्सी बांधने का निर्देश दिया।
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हादसे के बाद सिर्फ आश्वासन
वर्ष 2024 में करन के डूबने के बाद तत्कालीन एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पुलिया ठीक कराने का आश्वासन दिया था। कई बार ग्रामीणों ने पुलिया बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है।
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