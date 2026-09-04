Lucknow News: निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों की हुई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 04 Sep 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। कैंपबेल रोड स्थित यासीनगंज में मारवाह एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों की जांच की गई। एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ निशुल्क दवाइयां भी वितरित कीं।
शिविर में टीबी की जांच की गई और लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी दी गई। बच्चों के टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध रही। पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करने के साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।
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शिविर में टीबी की जांच की गई और लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी दी गई। बच्चों के टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध रही। पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करने के साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।
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