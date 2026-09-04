Lucknow News: निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों की हुई जांच

विज्ञापन



शिविर में टीबी की जांच की गई और लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी दी गई। बच्चों के टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध रही। पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करने के साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।

विज्ञापन

लखनऊ। कैंपबेल रोड स्थित यासीनगंज में मारवाह एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों की जांच की गई। एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ निशुल्क दवाइयां भी वितरित कीं।