Lucknow News: दीपावली पर यात्रियों को 10 स्पेशल ट्रेनों से मिलेगी राहत

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उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 04209 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वाराणसी से रात 10:15 बजे चलेगी। ट्रेन सुबह 3:30 बजे लखनऊ और दोपहर 1:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 04210 दिल्ली-वाराणसी स्पेशल तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। यह सुबह 3:50 बजे लखनऊ और 9:50 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी।इसी क्रम में 04213 अयोध्या कैंट-आनंद विहार स्पेशल एक अक्तूबर से 29 नवंबर तक बृहस्पतिवार और रविवार को चलेगी। ट्रेन अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे रवाना होकर रात 8:45 बजे लखनऊ और सुबह 6:10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में 04214 आनंद विहार टर्मिनस-अयोध्या कैंट स्पेशल दो अक्तूबर से 30 नवंबर तक निर्धारित दिनों में चलेगी। यह शाम 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी और रात 10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। ट्रेन बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।04227 वाराणसी-चंडीगढ़ स्पेशल एक अक्तूबर से 29 नवंबर तक बृहस्पतिवार और रविवार को चलेगी। वाराणसी से सुबह 11:05 बजे चलकर शाम 5:15 बजे लखनऊ और अगले दिन सुबह 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में 04228 चंडीगढ़-वाराणसी स्पेशल दो अक्तूबर से 30 नवंबर तक शुक्रवार और सोमवार को चलेगी। चंडीगढ़ से सुबह छह बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे लखनऊ व वाराणसी रात 12:55 बजे पहुंचेगी। ट्रेन दोनों ओर से प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रूड़की, सहारनपुर और अंबाला कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।चंडीगढ़ पटना स्पेशल पहली अक्तूबर से04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। चंडीगढ़ से रात 11:35 बजे रवाना होकर लखनऊ मंडल के आलमनगर और उतरेटिया होते हुए अगले दिन रात 9:15 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 04511 पटना चंडीगढ़ स्पेशल दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को ट्रेन पटना से रात 11:15 बजे चलकर उतरेटिया सुबह 8:58 बजे, आलमनगर सुबह 9:30 बजे और रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।फिरोजपुर कैंट पटना 6 अक्तूबर से04616 फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार को चलेगी। यह फिरोजपुर से दोपहर 12 बजे चलकर आलमनगर सुबह 4:55 बजे, उतरेटिया सुबह 5:40 बजे और पटना अगले दिन शाम 6:35 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04615 पटना-फिरोजपुर कैंट स्पेशल सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक बुधवार को चलेगी। ट्रेन पटना से रात 8:20 बजे चलकर उतरेटिया 5:56 बजे, आलमनगर सुबह 6:55 बजे होते हुए फिरोजपुर रात 11:55 बजे पहुंचेगी।