Lucknow News: रोटी बनाने में देरी पर पत्नी को पीटकर घर से निकाला

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रेहाना के अनुसार, कृष्णानगर के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी में उनका मायका है। अप्रैल 2004 में उनका निकाह हुआ था। आरोप है कि पति अक्सर मारपीट करते थे। 15 फरवरी को पति नाइट ड्यूटी से लौटे तो उन्होंने चाय दी और कपड़े धोने लगीं। पति ने रोटी बनाने को कहा। उन्होंने कपड़े धोने के बाद 20 मिनट में रोटी बनाने की बात कही। कपड़े धोने के बाद रोटी बनाने पहुंचीं तो पति ने रसोई में ताला लगा दिया। विरोध पर उनकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में हैं। आरोप है कि मार्च में पति ने पैसे, कपड़े और जेवर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें नोटिस भेजा। इसमें एक सप्ताह के भीतर ससुराल न लौटने पर अदालती कार्रवाई की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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आलमबाग। जयप्रकाश नगर निवासी रेलवे कर्मचारी शकीलउद्दीन पर रोटी बनाने में देरी होने पर पत्नी रेहाना खातून की पिटाई कर घर से निकालने का आरोप लगा है। रेहाना ने 29 अक्तूबर को कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।