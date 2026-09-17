Lucknow News: कॉलेज में बिगड़ी बीडीएस छात्रा की तबीयत, मौत

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बिहार के भागलपुर निवासी आयुषी गुडंबा के गढ़ी क्षेत्र में ननिहाल में रहती थी और कॅरियर डेंटल संस्थान से बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। मंगलवार को उसका प्रैक्टिकल था। बुधवार सुबह संस्थान पहुंचने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई।नाना शशिकांत सिंह ने बताया कि आयुषी के पिता अमर सिंह की चार महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वह भागलपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कैशियर थे। इसके बाद वह मां पूनम के साथ लखनऊ आ गई थी। परिजनों के मुताबिक, पिता की मौत के बाद से आयुषी परेशान रहती थी। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।