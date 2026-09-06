Lucknow News: भुवी और रिंकू के बीच श्रेष्ठता की जंग आज

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यूपी टी-20 लीग के चारों संस्करण में मेरठ मावरिक्स ऐसी एकमात्र टीम है, जिसके प्रदर्शन में निरंतरता कायम रही। चौथे सत्र में टीम के धमाकेदार प्रदर्शन का श्रेय स्पिनर जीशान अंसारी (9 मैच में 23 विकेट) और स्वास्तिक चिकारा (12 मैच में 308 रन) को जाता है, जो मेरठ में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की धुरी बने हुए हैं। खासतौर पर जीशान ने अपनी गेंदबाजी से प्रतिद्वंद्वी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा कप्तान रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए 171.43 के स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाए, जो मेरठ का सकारात्मक पक्ष रहा। इसके अलावा लीग में नोएडा किंग्स के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में यश गर्ग अहम योगदान करते हुए नाबाद 56 रन बनाने के अलावा तीन विकेट अपनी झोली में डाले।एकजुट प्रदर्शन के भरोसे लखनऊ की टीमलीग में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली लखनऊ फॉल्कंस को खिताबी जीत के लिए एकजुट प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए कप्तान भुवनेश्वर पर निर्भरता सबसे अधिक होगी। लीग में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने का रिकॉर्ड बनाने वाले 36 वर्षीय पेसर ने 5.88 की इकॉनमी से दस विकेट चटकाए हैं। उनके साथी और तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह (10 मैच में 21 विकेट) को एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। टीम की बल्लेबाजी में अजीत वर्मा (11 मैच में 236 रन) और मो. सैफ (10 मैच में 233 रन) के अलावा सलामी बल्लेबाज हिमांशु सिंह (पांच मैच में 155 रन) से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। टीम प्रबंधन को अपने स्टार हरफनमौला खिलाड़ी विप्रज निगम (125 रन और 11 विकेट) से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।