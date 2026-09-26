Lucknow News: बैंककर्मियों ने प्रदर्शन कर भरी हुंकार

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फोरम के नेताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग समेत लंबित मांगों को पूरा करने के बजाय बैंक कर्मियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने एफआईआर और तबादले का भय दिखाने के कथित निर्देशों और बैंक प्रबंधन की ओर से 27 सितंबर को बैंक खोलने के जारी परिपत्रों का भी विरोध किया। मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि एसबीआई और पीएनबी समेत कई बैंकों ने रविवार को बैंक खोलने के परिपत्र जारी किए हैं। संगठन ने इनका अनुपालन नहीं करने की बात कही है। प्रदर्शन में एसके संगतानी, लक्ष्मण सिंह, संदीप सिंह, वीके माथुर, अशोक अग्रवाल, सचिन केशरवानी, शकील अहमद, राकेश पांडेय, धनंजय सिंह समेत अन्य बैंककर्मी शामिल रहे।

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लखनऊ। लंबित मांगों के समर्थन में बैंककर्मियों ने शुक्रवार को स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर प्रदर्शन कर रैली निकाली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जिला इकाई ने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर आंदोलन तेज करने का एलान किया। फोरम ने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।