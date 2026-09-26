Lucknow News: टक्कर के विरोध पर परिवार को कुचलने का प्रयास, एक गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:36 AM IST
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आलमबाग। आशियाना के रजनीखंड निवासी सात्विक यादव ने कार सवार दबंगों पर परिवार को कार से कुचलने के प्रयास का आरोप लगाया है। हालांकि परिवार बाल-बाल बच गया। सात्विक ने बताया कि वह बृहस्पतिवार रात करीब 10ः30 बजे भाई और मां के साथ सालेनगर तिराहे गए थे। वह सैलून में चले गए जबकि भाई और मां कार में बैठे रहे। तभी उनकी खड़ी कार में एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे मां को चोट आई। आरोप है कि विरोध करने पर कार सवार पांच लोगों ने सात्विक के भाई को पीट दिया। साथ ही मां और भाई को कुचलने का प्रयास किया। आक्रोशित राहगीरों ने एक आरोपी सौरभ को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आशियाना पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सौरभ को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय के अनुसार, आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अन्य चार फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
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