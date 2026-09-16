Lucknow News: बस से दूरी हुई ज्यादा तो ट्रेनों में बढ़ी भीड़
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:31 AM IST
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लखनऊ। कानपुर रोड स्थित जाजमऊ पुल की मरम्मत के चलते लागू किए गए रूट डायवर्जन से कानपुर और लखनऊ के बीच सफर करने वाले बस यात्रियों को अब ट्रेन से सफर करना बेहतर लग रहा है। यही कारण है कि मंगलवार को चारबाग स्टेशन से कानपुर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ देखने को मिली।
यात्रियों का कहना है कि डायवर्जन के चलते बसों का किराया प्रति सवारी 22 रुपये बढ़ा है,उसके बाद समय भी ज्यादा लग रहा है। इसलिए फिलहाल ट्रेन का सफर ही बेहतर है। यात्रियों के मुताबिक, डायवर्जन के चलते रोडवेज बसों को 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके कारण लखनऊ के आलमबाग से कानपुर के झकरकटी बस अड्डे तक का किराया 123 रुपये से बढ़ाकर 145 रुपये कर दिया गया है।
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यात्रियों का कहना है कि डायवर्जन के चलते बसों का किराया प्रति सवारी 22 रुपये बढ़ा है,उसके बाद समय भी ज्यादा लग रहा है। इसलिए फिलहाल ट्रेन का सफर ही बेहतर है। यात्रियों के मुताबिक, डायवर्जन के चलते रोडवेज बसों को 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके कारण लखनऊ के आलमबाग से कानपुर के झकरकटी बस अड्डे तक का किराया 123 रुपये से बढ़ाकर 145 रुपये कर दिया गया है।
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