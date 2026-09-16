Lucknow News: ओजोन संरक्षण के साथ प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में बुधवार को विश्व ओजोन दिवस पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठ और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में ओजोन परत के संरक्षण के साथ एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने, ऊर्जा बचाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। इस वर्ष की थीम ‘ग्लोबल एक्शन फॉर ए कूलर प्लैनेट’ रही।मुख्य व्याख्यान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉ. सुप्रिया तिवारी ने दिया। उन्होंने ओजोन परत के वैज्ञानिक और पारिस्थितिक महत्व की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के जरिये प्लास्टिक उन्मूलन और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया।कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को सम्मानित किया गया।