Lucknow News: एनएसएस के लिए आवेदन 25 तक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:45 AM IST
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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सत्र 2026-27 के लिए स्वयंसेवकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी पात्र विद्यार्थी 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हुई है। विस्तृत जानकारी के विश्वविद्यालय की वेबसाइट bbau.ac.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 7985538659 पर संपर्क किया जा सकता है।
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