Lucknow News: बीबीएयू में प्रवेश के लिए आवेदन आज से

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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में पीजी की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 14 से 17 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण होगा। स्पॉट काउंसलिंग-द्वितीय के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सीयूईटी के पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सीयूईटी में शामिल नहीं होने वाले और विषय संबंधी पात्रता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भी निर्धारित श्रेणी में आवेदन का अवसर मिलेगा। चयन योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट bbau.ac.in पर जानकारी उपलब्ध है।