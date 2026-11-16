Lucknow News: अंकुर कपूर ने दोहरा खिताब कब्जाया

विज्ञापन



युगल में अंकुर और आदित्य ने अश्विनी व कार्तिक को 8-6 से शिकस्त दी। 65 वर्ष से अधिक एकल में मनोज खंडेलवाल ने एस. खंडेलवाल को 6-1 से हराया। युगल फाइनल में दीपक पाठक व अजय उपाध्याय ने एस खंडेलवाल व सुधीर मल्होत्रा को 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अन्य मुकाबलों के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक एकल का खिताब सत्या पाठक और 55 वर्ष से अधिक एकल का खिताब आशीष सिन्हा ने जीता। 55 वर्ष से अधिक युगल में डॉ. विश्वास और डॉ. भरत दुबे विजेता बने। प्रतियोगिता के मिश्रित युगल में अश्विनी-मोनिका, 90 वर्ष से अधिक युगल में आदित्य कपूर-डॉ. प्रसून और 120 वर्ष से अधिक युगल में भरत दुबे-मनोज खंडेलवाल की जोड़ियों ने खिताब अपने नाम किए। विज्ञापन

युगल में अंकुर और आदित्य ने अश्विनी व कार्तिक को 8-6 से शिकस्त दी। 65 वर्ष से अधिक एकल में मनोज खंडेलवाल ने एस. खंडेलवाल को 6-1 से हराया। युगल फाइनल में दीपक पाठक व अजय उपाध्याय ने एस खंडेलवाल व सुधीर मल्होत्रा को 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अन्य मुकाबलों के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक एकल का खिताब सत्या पाठक और 55 वर्ष से अधिक एकल का खिताब आशीष सिन्हा ने जीता। 55 वर्ष से अधिक युगल में डॉ. विश्वास और डॉ. भरत दुबे विजेता बने। प्रतियोगिता के मिश्रित युगल में अश्विनी-मोनिका, 90 वर्ष से अधिक युगल में आदित्य कपूर-डॉ. प्रसून और 120 वर्ष से अधिक युगल में भरत दुबे-मनोज खंडेलवाल की जोड़ियों ने खिताब अपने नाम किए।

लखनऊ। लामार्टिनियर लॉन टेनिस फैसिलिटी में आयोजित तृतीय एसबी लाल एडवोकेट मेमोरियल वेटरन टेनिस टूर्नामेंट में अंकुर कपूर ने 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एकल और युगल दोनों खिताब जीते। वहीं, 65 वर्ष से अधिक युगल वर्ग में दीपक पाठक और अजय उपाध्याय की जोड़ी चैंपियन बनी। ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित टेनिस फेसिलिटी में खेली जा रही प्रतियोगिता के 35 वर्ष से अधिक एकल फाइनल में अंकुर ने अश्विनी को 7-3 से हराया।