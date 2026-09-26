Lucknow News: विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर एकेटीयू में भी हुआ जागरूकता व्याख्यान

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छात्रों ने औषधि सुरक्षा, फार्माकोविजिलेंस एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर ओरल प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किए। विभागाध्यक्ष प्रो. आकाश वेद, डॉ. जयबीर सिंह, डॉ. नीलकंठ मणि पुजारी, डॉ. विकास चौधरी, प्रिया आर्या, अंजलि सिंह, जूही बरतारिया, सचिन यादव, श्रीजल अवस्थी, रहनुमा सिद्दीकी, डॉ. शादाब आलम, हर्षिता वर्मा, उत्कर्ष शर्मा व नीतू उपस्थित रहे।

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में शुक्रवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर जागरूकता व्याख्यान व विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां हुईं। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार रंगोली, पोस्टर व इनोवेटिव फॉर्मुलेशन को देखा और उनके प्रयासों की सराहना की।