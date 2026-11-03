Lucknow News: ट्रेन हादसा बताकर हत्या का मामला दबाने का आरोप, पत्नी समेत तीन पर एफआईआर

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पृथ्वी पाल के मुताबिक बेटा राहुल कुमार सिंह मड़ियांव में उनके साथ रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। 24 अगस्त की शाम करीब छह बजे राहुल को फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद राहुल की पत्नी अन्नू वर्मा और कैंट के निलमथा निवासी उसके भाई विक्रम कुमार सिंह को कॉल की लेकिन फोन नहीं उठा। 24 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे मड़ियांव की केशव नगर चौकी से पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचा और राहुल की मौत की सूचना दी। पुलिसकर्मी ने बताया कि हरिहरपुर डिप्टीगंज स्थित निलमथा रेलवे क्रॉसिंग के पास पोल संख्या दो और तीन के बीच में आपके बेटे राहुल का शव मिला है। शव पीजीआई स्थित एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में रखा है। परिजन 25 अगस्त को अवध विहार चौकी पहुंचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया।पृथ्वी पाल का आरोप है कि शिवानी तिवारी ने उनके फोन पर कॉल कर राहुल से बात कराने के लिए कहा था। उनका दावा है कि पीएम रिपोर्ट में सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। आरोप है कि इसी आधार पर हत्या की आशंका जताई। तीन सितंबर को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी थी। सुनवाई नहीं होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत भेजी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार को पिता की तहरीर के आधार पर राहुल की पत्नी अन्नू वर्मा, उसके भाई विक्रम कुमार सिंह और शिवानी तिवारी के खिलाफ तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। अब पुलिस मामले की जांच कर आरोपों की पड़ताल करेगी।