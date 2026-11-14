यूपी: बनारस बिनाले से दुनिया में चमकेगी काशी की विरासत, पांच जिलों के शिल्पकारों को मिलेगा प्रशिक्षण

पंडित राहुल शर्मा की संतूर प्रस्तुति, बनारस घराने की तीन पीढ़ियों से जुड़े कलाकारों का ट्रायो बनारस और कबीर कैफे के अलावा बनारस की संगीत, साहित्य, शिल्प, रामकथा, शिव और जीवनशैली से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसमें ‘इंडिया इंक एंड द फ्यूचर ऑफ आर्ट एंड कल्चर’ भी सत्र होगा, जो उद्योग जगत और कला-संस्कृति के संबंधों पर होगा। सीआईआई के वार्षिक पर्यटन सम्मेलन में पर्यटन स्थलों के विकास और नए आर्थिक अवसरों पर चर्चा होगी। एक दिसंबर को सीआईआई नेशनल काउंसिल के सदस्यों की बैठक भी होगी।



इस आयोजन की महत्वपूर्ण उपलब्धि विरासत से जुड़ी पहल होंगी। सीआईआई आर्टिजन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से वाराणसी के साथ भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और आजमगढ़ में शिल्पकारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। रोजगार और करियर के लिए सीआईआई मॉडल करियर सेंटर तथा बीएचयू में उद्योग जगत के सहयोग से सीआईआई ई2ईई करियर लाउंज बनेगा। बुनकर समुदाय के लिए वाराणसी हेल्दी वीवर्स इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। इसके तहत पांच हजार बुनकरों और उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा।



बनारस केवल प्राचीन शहर नहीं, बल्कि भारत और उत्तर प्रदेश की जीवंत सभ्यता, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। सीआईआई बनारस बिनाले के माध्यम से हमारा प्रयास इस विरासत को वैश्विक मंच से जोड़ने के साथ स्थानीय शिल्पकारों, बुनकरों, युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करना है। हमारा मानना है कि संस्कृति और उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं। जब पारंपरिक कौशल को आधुनिक डिजाइन, तकनीक, बाजार और रोजगार से जोड़ा जाएगा, तभी इस विरासत को अगली पीढ़ियों तक आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकेगा।