UP News: अखिलेश यादव बोले- भाजपा को समाजवाद समझने की जरूरत, हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को समाजवाद समझने की जरूरत है। हमारी लड़ाई सिर्फ राज्य बचाने की नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की है।

Lucknow | BJP still needs to understand socialism. This time the fight is not only about saving the state but also saving democracy, socialism, and secularism. BJP is attacking these and destroying institutions: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/nQxra2dtLx