यूपी: लखनऊ से गोवा और श्रीनगर जाने वालों के लिए खुशखबरी, फिर से शुरू की जाएंगी उड़ान सेवाएं, जानिए टाइमिंग

फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही

वापसी में गोवा से लखनऊ के लिए इंडिगो एयरलाइंस की ओर से विमान संख्या 6ई-6811 शाम 6:04 बजे रवाना होकर रात 8:21 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरती थी। यह फ्लाइट सात से आठ हजार में यात्रियों को मिलती थी। ऐसे में यात्रियों की मांग पर लखनऊ से श्रीनगर व गोवा की सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने पर मंथन शुरू कर दिया गया है।



दिसंबर से पहले इन उड़ानों को रनवे पर लौटाने के लिए एयरलाइनों ने सर्वे शुरू कर दिया है। एयरलाइन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। सबकुछ सही रहा तो दिसंबर से पहले विमान दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे।