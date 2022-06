UP MLC Election: सपा के चार उम्मीदवारों में दो आजम खां के नजदीकी, अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों को दी बधाई

यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए सपा के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को बधाई दी है।

I want to congratulate all the candidates from Samajwadi Party who have filed their nominations for RS polls... Swami Prasad Maurya is a senior leader and we are very happy that he is in SP. He will keep the issues of farmers & labours in the Upper House: SP chief Akhilesh Yadav