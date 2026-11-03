Lucknow News: श्रद्धा से जेल में फिर मिलने पहुंचे अधिवक्ता

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इस पूरे मामले में अलीगंज पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। छानबीन में पता चला है कि शिवा की मां ने अलीगंज पुलिस से मामले की शिकायत की थी। उन्होंने पुलिस से श्रद्धा की शिकायत की थी। हालांकि, अलीगंज पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर पुलिस ने तब कार्रवाई की होती तो शायद शिवा की जान बच सकती थी। श्रद्धा से जेल में अभी तक वकीलों ने ही मुलाकात की है। रायबरेली निवासी श्रद्धा की सौतेली मां और पिता एपी दुबे समेत कोई भी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है।हजरतगंज पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस ने श्रद्धा के पड़ोसियों, मेड, शिवा की मां और अन्य के बयान दर्ज कर लिए हैं। अभी तक आमिर को पुलिस नहीं पकड़ सकी है। घटना के समय आमिर भी मौके पर मौजूद था। आरोपियों ने मिलकर शिवा को जलील किया था और उसके शरीर पर लिपस्टिक लगाई थी। पुलिस ने श्रद्धा के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली है। साथ ही घटना के बाद किन-किन लोगों से श्रद्धा ने फोन पर बात की थी। इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस एफआईआर में कुछ और लोगों के नाम भी बढ़ा सकती है।उल्लेखनीय है कि नौ अक्तूबर को श्रद्धा के फ्लैट की चौथी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर शिवा की मौत हो गई थी। इस मामले में श्रद्धा की मां रंजना ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी।