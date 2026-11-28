विज्ञापन

आलमबाग। आशियाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने परिचित आदित्य प्रताप यादव पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर आशियाना गजेंद्र कुमार राय के मुताबिक महिला का आरोप है कि गाजीपुर के आवास विकास योजना निवासी आदित्य प्रताप यादव बृहस्पतिवार शाम करीब 7:30 बजे उनके घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर दोनों बच्चे कमरे में पहुंचे तो आरोपी धमकाते हुए भाग निकला। इंस्पेक्टर ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।