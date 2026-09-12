Lucknow News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार

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लखनऊ। सहकर्मी युवती से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को हजरतगंज पुलिस ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित होटल राम कृष्ण के पास से गिरफ्तार कर लिया। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 29 जून को पीड़िता ने मड़ियांव के फैजुल्लागंज दाऊदनगर निवासी सुमित कुमार सोनी और उसके परिजनों के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक वह और आरोपी सुमित कुमार हजरतगंज के विक्रमादित्य मार्ग स्थित कपड़े के एक शोरूम में काम करते थे। इसी दौरान दोनों की पहचान बढ़ी। आरोप है कि सुमित ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी होनेे पर युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने पहली पत्नी से तलाक लेने की बात कही और बाद में मुकर गया। पीड़िता ने आरोपी के परिजनों को जानकारी दी तो उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। मामले की विवेचना दरोगा निशा सिंह कर रही थीं। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।