Lucknow News: रियल एस्टेट फर्म के अधिकारी से 55 लाख ठगने का आरोप

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अभिषेक ने बताया कि कुछ साल पहले वह पीजीआई के तेलीबाग स्थित महा तेजस रियल एस्टेट फर्म में काम करते थे। यहां कुछ समय पहले उनकी मुलाकात दीपक से हुई थी। दीपक ने खुद को अमेजिंग लाइफ क्वाइन सहित कई कंपनियों का संचालक बताया था। आरोपी ने उन्हें जमीन में निवेश और ट्रेडिंग करने पर मुनाफा कमाने की सलाह दी। बताया कि वह आरोपी के झांसे में आ गए और कई बार में उसे 55 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि कुछ माह तक दीपक ने उन्हें रिटर्न दिया और बाद में वह भी देना बंद कर दिया। रकम मांगने पर आरोपी ने पूंजी जमीन में निवेश करने की बात कही। इसके बदले उसने उनके नाम पर एक प्लॉट की रजिस्ट्री करने को कहा और बाद में इससे भी मुकर गया।पीड़ित ने बताया कि तफ्तीश करने पर उन्हें पता चला कि आरोपी ने उन्हीं की तरह कई लोगों को झांसा दिया है। आरोप है कि वह कई लोगों के करोड़ों रुपये हड़प चुका है। इंस्पेक्टर आलोक रॉय ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस टीम आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।