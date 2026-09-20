Lucknow News: डिवाइडर से टकराई एसी बस में लगी आग

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एसीपी शकील अहमद के मुताबिक फायर स्टेशन चौक से उत्कर्ष लॉन के सामने बस में आग लगने की सूचना मिली थी। चौक से तीन फायर टैंकर और आलमबाग से दो फायर टैंकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बस की तलाशी में कोई अंदर फंसा नहीं मिला। दमकल कर्मियों को मौके पर बस चालक और परिचालक और यात्री नहीं मिले। पुलिस को घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।पुलिस जांच में पता चला कि बस चालक हरदोई के संडीला के सहिगवा लालपुर गांव निवासी सुदेश कुमार और परिचालक प्रतापगढ़ के कुंडा के हरदत्त गांव निवासी दीपक पांडेय है। चालक-परिचालक के मुताबिक हादसे के बाद वह डर के भाग गए थे। बताया कि बस अनुबंध पर आलमबाग बस डिपो में लगी हुई थी। बस में तकनीकी खामी के कारण उसे मरम्मत के लिए इटौंजा ले जाया जा रहा था। बस में कोई यात्री नहीं था। शुक्रवार देर रात बुद्धेश्वर-भपटामऊ ओवरब्रिज पर चढ़ते समय सामने अचानक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और अगले हिस्से में आग लग गई।