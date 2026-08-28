फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Aashi Shamsheri won the singles title and Rahin Satwik won the doubles title.

Lucknow News: आशी शमशेरी ने एकल और राहिन सात्विक ने युगल खिताब कब्जाया

Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Aashi Shamsheri won the singles title and Rahin Satwik won the doubles title.
लखनऊ। शीर्ष वरीय उत्तर प्रदेश की आशी शमशेरी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए आइटा चैंपियनशिप सीरीज अंडर-16 टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रोहिन राज और सात्विक गुप्ता की जोड़ी बालक युगल में चैंपियन बनी। बालिका एकल फाइनल में आशी ने दूसरी वरीय अनाया सेन को 6-1, 6-3 से हराया। आशी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए दोनों सेट अपने नाम किए। एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से ला-मार्टीनियर कॉलेज के लॉन टेनिस फैसिलिटी में आयोजित टूर्नामेंट के बालक युगल फाइनल में दूसरी वरीय रोहिन राज-सात्विक गुप्ता की जोड़ी ने उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीय विराट सिंह-रिशांत जायसवाल को 6-0, 6-4 से शिकस्त दी। पहले सेट में राज-सात्विक ने एकतरफा खेल जीता। दूसरे सेट में विराट और रिशांत की जोड़ी ने अच्छी चुनौती पेश की लेकिन निर्णायक अंक तक नहीं पहुंच सके और हार का सामना करना पड़ा। बालक एकल का फाइनल 28 अगस्त को तीसरे वरीय रोहिन राज और हारिस खान के बीच खेला जाएगा। युगल खिताब जीत चुके रोहिन के पास अब एकल में भी चैंपियन बनने का मौका होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed