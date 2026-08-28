Lucknow News: बिजली कटौती से अटका आधार का काम

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प्राथमिक विद्यालय परिसर में तीन दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया है। पहले दिन काफी आवेदक आधार कार्ड संशोधन कराने पहुंचे थे। कार्य शुरू होते ही बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो गई। इससे आधार कार्ड संशोधन और नए बनाने का काम प्रभावित हुआ। बनियान खेड़ा निवासी जयपाल अपने एक माह के बेटे अक्षत का आधार बनवाने आए थे। गढ़ीचुनौती निवासी कवेंद्र सिंह मोबाइल नंबर संशोधित कराने पहुंचे थे। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण सभी को लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा।आधार शिविर प्रभारी संतोष पांडे ने बताया कि बिजली गुल होने से काम पर असर पड़ा। शिविर में 15 आवेदकों का आधार संशोधित किए गए और दो नए आधार बनाए गए।