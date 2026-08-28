Lucknow News: निवेश के नाम पर बिल्डर से ऐंठे 2.20 करोड़

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लखनऊ। गोमतीनगर के विजयंत खंड निवासी बिल्डर राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने मरलायन सेल्स ओपीसी प्रा. लि. के तीन कर्मचारियों पर 2.20 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया। यह धोखाधड़ी चांदी में निवेश के नाम पर की गई। डीसीपी पूर्वी दीक्षा के आदेश पर बुधवार को विभूतिखंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राजेंद्र का कंपनी के कर्मी सुशील कुमार पांडेय, अक्षय कुमार सिन्हा व अक्षय से दस साल का कारोबार था। वर्ष 2022 में आरोपियों ने उन्हें चांदी कारोबार में 50 फीसदी हिस्सेदारी का वादा कर निवेश कराया। राजेंद्र ने 18 जुलाई 2022 से 21 अक्तूबर 2022 तक 2.20 करोड़ रुपये निवेश किए। आरोप है कि 30 अप्रैल तक उन्हें न मुनाफा मिला, न मूल रकम लौटाई गई। रकम मांगने पर आरोपियों ने राजेंद्र को पीटा। डीसीपी पूर्वी से शिकायत के बाद इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने जांच की। प्रारंभिक जांच में मामला सही मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस दस्तावेज मांगेगी और आगे कार्रवाई करेगी।