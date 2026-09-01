आधार शिविर: राहत कम-दिक्कत ज्यादा, सर्वर और बिजली बनी बाधा

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डाक विभाग ने अगस्त में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या और बाराबंकी में 32 स्थानों पर तीन-तीन दिवसीय शिविर लगाया। इसका रोस्टर भी जारी किया गया था। एक अगस्त को लखनऊ में लगने वाला शिविर तय स्थान पर नहीं लगा। गोसाईंगंज के रसूलपुर तिरकुनिया के प्राथमिक विद्यालय में लगने वाला शिविर दूसरी ग्राम सभा में लगाया गया। इससे आवेदकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डाक विभाग के सीआई दिलीप पांडेय ने बताया कि अन्य स्थानों पर शिविर की रूपरेखा बनाई जा रही है।इधर, सोमवार को सरोजनीनगर क्षेत्र के शेखनापुर के प्राथमिक विद्यालय में शिविर लगाया गया। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय में शिविर नहीं लगा था। इस पर सीआई दिलीप पांडेय ने बताया कि शिविर कहां लगा और कितने आवेदकों की समस्याओं का समाधान हुआ, इसकी जानकारी कराई जा रही है।काकोरी के रहमानखेड़ा की जगह पर मलिहाबाद की ग्राम पंचायत हबीबपुर के पंचायत भवन में लगे आधार शिविर में बिजली कटौती और सर्वर ठप होने से आवेदकों को दिक्कतें झेलनी पड़ीं। तीन दिनों में सिर्फ 26 आवेदकों के आधार की गड़बड़ी दूर हो सकी। 30 से अधिक आवेदकों को मायूस होना पड़ा। थावर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन शिविर में भी काफी अव्यवस्थाएं रहीं। कई आवेदकों के फॉर्म खो गए। हालांकि, तीन दिन में 55 आवेदकों की आधार संबंधी समस्या का समाधान हुआ। बख्शी का तालाब ब्लॉक के महिगवां के प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर में भी आधार संशोधन का कार्य बिजली की आवाजाही से प्रभावित हुआ। यहां 18 अगस्त से तीन दिन का शिविर लगा था। सरोजनीनगर विकासखंड के दरियापुर के प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर में बिजली कटौती और सर्वर की समस्या से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी।भले ही आधार शिविर में कई तरह की अव्यवस्थाएं रहीं, लेकिन गांव में ही शिविर लगने से आवेदकों को राहत मिली। कई लोग बच्चों का आधार बनवाने पहुंचे। आधार बन जाने या संशोधन हो जाने से वे खुश नजर आए।