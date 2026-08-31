Lucknow News: जन्माष्टमी पर 899 रुपये में एसी बस में मथुरा तक की यात्रा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
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लखनऊ। चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर परिवहन निगम ने मथुरा तक आधा दर्जन अतिरिक्त एसी बसें शुरू की हैं। आलमबाग टर्मिनल से मथुरा के लिए 889 रुपये में एसी बस में सफर कर सकते हैं।
आलमबाग से आगरा के लिए हर घंटे वाया एक्सप्रेसवे साधारण बसें चलाई जा रही हैं। यात्री वहां से मथुरा के लिए दूसरी बस से जा सकते है। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि हर स्टॉपेज पर बसों का ठहराव करते हुए अधिक से अधिक यात्रियों को सफर कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन एडवांस और तत्काल सीटों की बुकिंग करा सकते हैं।
भीड़ को देखते हुए आलमबाग से आगरा जाने वाली बसों को मथुरा और बरसाना तक विस्तार देने की योजना है। आलमबाग बरसाना के लिए सुबह 9:00 बजे, शाम 4:00 बजे, रात 8:00, रात 10:30 बजे और रात 11:15 बजे मथुरा के लिए बस चलेगी। आलमबाग से आगरा के लिए सुबह 10.00, 11.00, 12.00 व शाम को 6.00 बजे बस रवाना होगी। इसका किराया 777 रुपये होगा।
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आलमबाग से आगरा के लिए हर घंटे वाया एक्सप्रेसवे साधारण बसें चलाई जा रही हैं। यात्री वहां से मथुरा के लिए दूसरी बस से जा सकते है। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि हर स्टॉपेज पर बसों का ठहराव करते हुए अधिक से अधिक यात्रियों को सफर कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन एडवांस और तत्काल सीटों की बुकिंग करा सकते हैं।
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भीड़ को देखते हुए आलमबाग से आगरा जाने वाली बसों को मथुरा और बरसाना तक विस्तार देने की योजना है। आलमबाग बरसाना के लिए सुबह 9:00 बजे, शाम 4:00 बजे, रात 8:00, रात 10:30 बजे और रात 11:15 बजे मथुरा के लिए बस चलेगी। आलमबाग से आगरा के लिए सुबह 10.00, 11.00, 12.00 व शाम को 6.00 बजे बस रवाना होगी। इसका किराया 777 रुपये होगा।
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